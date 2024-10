Madre de Matthew Perry recordó su última conversación con el actor

Este lunes 28 de octubre, se cumplió un año de la muerte del actor Matthew Perry, quien perdió la vida a los 54 años al sufrir una sobredosis accidental de ketamina.

En este contexto, la familia del intérprete conversó con el programa "Today" de la cadena NBC donde Suzanne Morrison, su madre, recordó el último encuentro con su hijo.

"Se me acercó y me dijo: 'Te quiero mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora'. Fue casi como una premonición de algo. No pensé en ello en ese momento, pero pensé: '¿Cuánto tiempo hace que no tenemos una conversación así? Han pasado años'", relató.

Bajo esta línea, Morrison añadió que "había una inevitabilidad en lo que le iba a ocurrir a continuación, y él lo sentía con mucha fuerza. Pero dijo: 'Ya no tengo miedo'. Y eso me preocupó".

Asimismo, progenitora de la estrella de "Friends" señaló que este siempre fue "muy solitario", mientras que Keith Morrison, padrastro del artista, afirmó que su imagen exterior "escondía a un tipo inseguro, a menudo muy triste".

Finalmente, los parientes de Perry enfatizaron en continuar con su legado a través de la Matthew Perry Foundation, que busca ayudar a luchar contra la adicción.