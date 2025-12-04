Dani Castro se despide de "Fiebre de Baile" tras complicación médica

El último capítulo de "Fiebre de Baile" tuvo un giro inesperado tras la confirmación de la salida de Dani Castro por motivos médicos, cierre que cambió la dinámica habitual de eliminación del programa.

Durante la emisión, Diana Bolocco comunicó oficialmente la decisión: "Hoy recibimos una noticia que es triste para nosotros, porque tiene que ver con el estado de salud de Dani Castro. Ella nos informó, de manera formal, que tendrá que dar un paso al costado de la competencia, que no puede regresar por temas de salud".

La conductora además precisó que la concursante "Nosotros sabíamos lo que le estaba pasando, y que esto le impediría regresar en un punto de la competencia".

Bolocco aprovechó el espacio para enviar un mensaje de apoyo: "Dani, desde acá te mandamos un abrazo gigante. Sabemos que estás pasando por un momento delicado, pero sabemos también que vas a salir adelante. Mucha fuerza, tú tienes fuerza, recupérate muy pronto".

Tras esto, Diana informó que: "Por ese motivo, les quiero anunciar esta noche que la producción de 'Fiebre de Baile' tomó la decisión de que hoy no hay eliminado".

Este cambio permitió que Carlyn Romero quedara automáticamente salvada, pese a obtener la puntuación más baja.

Más tarde, Castro detalló en redes sociales que atravesó una pérdida sin haberlo sabido y que actualmente debe priorizar su recuperación.