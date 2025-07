Daniel "Huevo" Fuenzalida intenta explicar polémica sobre el registro de marcas: "Tengo una vida muy veloz"

El animador Daniel "Huevo" Fuenzalida enfrentó a las cámaras de "Primer Plano" (Chilevisión) para dar sus explicaciones sobre la polémica por la inscripción de marcas y dominios.

El rostro de Televisión Nacional se quejó ante el programa que la situación "ha sido una masacre comunicacional, algo que yo nunca había visto, y todo por no avisarle a mi socia (Rosario Bravo)".

La dupla encabezaba el popular podcast "¿Cómo están los weones?", cuya marca fue registrada por Fuenzalida sin consultarle a Bravo, produciendo un quiebre irreparable entre ambos.

Al respecto el "Huevo" intentó explicar que "yo tengo una vida muy veloz, yo no tengo tiempo para nada, grabo todo el día, no tengo tiempo para ir al doctor, para ir a una notaría, para tomarme un café con mi hija".

Sobre su polémica con Nicolás Copano, Fuenzalida aseguró que "en 2010 todos jugábamos con el tema de los dominios, no había Twitter ni Whatsapp y con Copano jugábamos a eso".

"Estoy decepcionado de toda la gente que le he dado una oportunidad de trabajar, en buenas condiciones, malas condiciones... Se me ha tratado de delincuente, de ladrón, y no le he robado un peso a nadie. Me han reventado", concluyó.