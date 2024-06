Daniela Aránguiz defendió a Jorge Valdivia tras polémica con escort: "Siempre lo voy a amar"

Con los resultados de un examen de drogas, el exfutbolista Jorge Valdivia desmintió las acusaciones en su contra de la escort Nathy Chilena, quien dijo haberse involucrado con él. La polémica incluso trajo una inesperada defensa: Daniela Aránguiz se puso del lado de su exmarido.

"En esta pasada yo estoy con Jorge", dijo Aránguiz en el programa "Sígueme" de TV+, donde explicó que "yo ya no soy quién para meterme con quién se levanta ni se acuesta, porque ya no pertenezco a ese ámbito de su vida. Pero si encuentro grave que se acuse a una persona de un consumo de drogas cuando no es así".

La panelista de farándula agregó que las acusaciones de la escort también la involucran a ella, "porque afecta a mis hijos".

En ese sentido, Aránguiz valoró "que Jorge haya hecho esto. Doy fe que ese examen a las primera personas que se les mandó fue a las personas de mayor interés (sus hijos), como para decir 'el papá no está en esto'. Me encantaría que demandara a esta mujer".

"Podemos sacarnos los dientes y las uñas peleando, pero yo siempre lo voy a amar, de diferente manera, toda la vida", sostuvo la exintegrante de "Mekano" que comenzó una relación con Valdivia cuando ambos eran jóvenes de apenas 19 años.