Daniela Aránguiz explicó por qué no visitó a Jorge Valdivia en la cárcel

Durante la última emisión de "Only Fama" de Mega, Daniela Aránguiz reveló los motivos por los que no visitó a Jorge Valdivia en la cárcel, donde pasó dos semanas a raíz de la denuncia por violación que recibió.

Mientras el programa comentaba la situación de Cathy Barriga, puesta en prisión preventiva, y las complaciones de su esposo Joaquín Lavín León al visitarla en la cárcel de San Miguel, la panelista de farándula se sinceró sobre la situación de su expareja.

"A mí me pidieron por favor, me mandaron a decir que yo no fuera a exponerme a eso, porque es algo súper denigrante, y es súper fuerte como te revisan. Ir a visitar es algo complicado", dijo la exMekano.

Durante sus trece días en la cárcel de Rancagua, el exfutbolista recibió la visita de su hermano Claudio Valdivia, y sus excompañeros Rodrigo Millar y Jean Beausejour.

No osbtante, el Mago, que se encuentra con arresto domiciliario, podría regresar a prisión tras ser reformalizado por una segunda denuncia por delitos sexuales, fallo que se conocerá este martes 19.