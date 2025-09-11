El noble gesto de Bombo Fica con familia de chilena fallecida en EEUU
"En este país se ha perdido el sentido de la empatía", dijo el comediante.
El comediante Bombo Fica tuvo un noble gesto al dar a conocer que donará las ganancias de una sus funciones a la familia de la chilena de 43 años que falleció en Nueva York, Estados Unidos.
Lorena Soto Lobos fue encontrada sin vida el pasado miércoles 3 de septiembre por su pareja, Jorge Ramírez, en el departamento donde vivían. Hasta el momento se desconoce su causa de muerte y no se registra participación de terceras personas.
La familia inició una campaña para reunir cerca de 25 millones de pesos necesarios para repatriar el cuerpo de Lorena a Chile. Fue en ese contexto que el comediante decidió colaborar con un show a beneficio de los familiares para reunir el dinero necesario para el trámite fúnebre.
"Estábamos viendo la noticia y queríamos ayudar, porque en este país se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno. Y uno tiene que volver a hacer el mayor de los esfuerzos para volver a recuperar eso", comentó a Página 7.
Quienes deseen apoyar a la familia pueden hacerlo a través de una campaña en GoFundMe, organizada por una compañera de Lorena, que hasta el momento ha logrado reunir más de 2 mil dólares en aportes.