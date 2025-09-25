Eliana Albasetti sobre accidente por el que será formalizada: "Es un momento horrible"

La influencer y exchica reality Eliana Albasetti rompió el silencio para hablar del accidente que protagonizó en marzo, motivo por el que el Ministerio Público solicitó su formalización.

A través de redes sociales, la trasandina, que deberá enfrentar a la justicia el próximo 3 de noviembre, afirmó que el motociclista con el que chocó "está bien y está sano".

"Venía de hacer un curso de cocina vegana en Vitacura, pongo el mapa, el mapa me dice que doble a la izquierda. Metí un poco el auto y me di cuenta de que algo malo estaba porque venían autos, entonces me quedé quieta para ver qué hacer", relató.

En este contexto, la ex "Pelotón" explicó que el accidente se produjo luego de no ser vista por el hombre: "Obviamente, yo no tenía que haber metido la nariz del auto ahí, pero no me vio y pasó por arriba la moto. Me quedé con él y llamamos a la ambulancia, lo ayudé en todo lo que pude. Me llevaron a hacer el alcotest y salió todo negativo".

"Hice todo lo humanamente posible que se podía hacer, no me siento bien. Es un momento horrible (...) Si pudiera volver el tiempo atrás es lo primero que haría porque es un momento horroroso, sobre todo para él que tuvo que estar 20 días sin trabajar", comentó.

Finalmente, Albasetti indicó que asistirá a "la audiencia a hablar con el fiscal, seguir todas las líneas de la justicia... siento que es lo que corresponde. Lo único que quiero es que esto se termine y se arregle".