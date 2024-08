Emma Roberts confiesa que "amaría" interpretar a Britney Spears en una película

Desde que la icónica artista de pop Britney Spears anunció que su vida será llevara a la pantalla grande, fanáticos se han cuestionado cuál sería la actriz que tendría los dotes necesarios para interpretarla.

La antigua asistente personal de la intérprete de "Toxic", Felicia Culotta, habló hace algunas semanas con el portal TMZ para entregar ciertas ideas que tiene sobre la biopic, basado en el libro de memorias "The woman in me" que lanzó la rubia en primer lugar.

De acuerdo a la mujer que trabajó con Spears, sugirió que Emma Roberts sería una buena opción para ponerse en los pies de la diva. La actriz Drew Barrymore también figura como una de las canditatas ideales, sin hacer ninguna confirmación en específico.

Emma Roberts: "Es mi gran sueño"

En una reciente entrevista con Cosmopolitan, Roberts, de 33 años, contestó si estaría dispuesta a tomar el desafío de encarnar a Britney Spears dramáticamente y en todas sus facetas en su ascenso a la fama.

"Quiero decir, es mi gran sueño interpretar a Britney Spears. Es un rumor, pero espero que se vuelva realidad. Es decir, recuerdo haberme encerrado en mi habitación, escuchar In the Zone, y decir: 'No puedo salir de aquí hasta que memorice cada palabra'", declaró.

Roberts también se declaró una fanática de la estrella pop de los 2000, y que a veces le canta canciones de Britney a su hijo Rhodes.

"Recuerdo que me encerré en mi habitación y escuché [el álbum de Spears de 2003] 'In the Zone' y dije: 'No puedo salir de esta habitación hasta que memorice cada palabra'", bromeó.