"Es súper injusto": Cata Vallejos se defiende de funa tras partido de La U e Independiente

La influencer Cata Vallejos se defendió entre lágrimas de las críticas y funas de las que es víctima en redes sociales, luego de sus comentarios durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente.

En un video publicado en su cuenta de TikTok la ex "Calle 7" se quedó del "nivel de agresión y de odio de algunas personas" y aseguró que "al no saber bien mi lado, otras personas se toman de las cosas negativas que otros empiezan a difamar".

Cata Vallejos ex de Karol Dance (anti vacunas) y futura candidata a miss chile 2026 es crítica a equipo chileno y dice que apoya al equipo de su pololo en argentina. pic.twitter.com/pwRHBMkQwU — Shady Princess (@shaddyprincesss) August 21, 2025

"No estoy de acuerdo con la violencia, jamás estaría de acuerdo", sentenció.

En ese sentido Vallejos intentó explicar su propia experiencia en el Estadio Libertadores de América, lugar al que asistió para apoyar a su pareja, el futbolista Pablo Galdames de Independiente.

"Desde el primer momento en que dije 'está pasando esto', es lo que yo veía desde el punto donde estaba. El odio entre barras está muy mal. Nunca había estado en un estadio donde se pelearan las barras. Yo me la enteré de la misma forma que ustedes: desde las redes", indicó.

"Cuando esto pasaba, a los familiares de los futbolistas nos encerraron en un gimnasio donde siempre vamos cuando termina. Entonces, obviamente no vi todo este tipo de situaciones. Si lo hubiera visto, hubiese grabado a esa gente (a los agresores hinchas de Independiente) y mostrado la cara porque son unos delincuentes de mierda", agregó Cata Vallejos.

La explicación de Cata Vallejos

"Pero yo no me enteré porque estaba encerrada en el gimnasio. No lo vi. No pude grabar eso. Lo que alcancé a ver fue solo a algunas personas de la 'U' que tiraron cosas hacia la barra de Independiente. Y la gente de abajo se tuvo que mover. Alguien decía por altoparlantes que la gente de la barra de la 'U' tenía que salir. Y no salían. Muchos se quedaron mucho rato. Hasta ese momento yo me quedé", siguió detallando la influencer.

"Por eso llevarme esta mala onda gratuita, porque no soy una persona que avale la violencia. La odio. La repudio. Estoy en shock por la cantidad de gente tirando mierda. Es súper injusto... Yo también soy persona, también tengo familia, también le afecta. Estoy muy mal. Tengo mucha pena", concluyó.