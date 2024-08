"Estuve tres meses acostado": Arturo Longton se sinceró sobre quiebre matrimonial

El chico reality Arturo Longton se sinceró en el programa "Hay que decirlo" de Canal 13 sobre su quiebre matrimonial con Daphnee Bunney, luego de 13 años de relación, y de los difíciles momentos que pasó tras la separación.

Cabe recordar, que el matrimonio entre Longton y Bunney se acabó luego de la participación de este en el reality "Tierra Brava", donde se involucró sentimentalmente con la influencer peruana Shirley Arica.

En una sección del espacio, la tarotista Vanesa Daroch fue invitada para verle el futuro a varios famosos. Fue ahí que le dijo al panelista: "yo veo siempre una vuelta con el amor de tu vida, siempre".

En esa misma línea, le recomendó a Arturo que "nunca cambies por otra persona" y "nunca pierdas tu esencia".

Ante las palabras de Daroch, Longton confesó que "he sido tan yo dejé la... en el reality. Si yo tuviera la capacidad de controlarme, hacer las cosas correctamente o poder devolver el tiempo, haría las cosas de diferente forma, pero por ser yo la cagó siempre".

Al respecto, su compañero y conductor Nacho Gutiérrez le preguntó si se arrepentía de lo que había hecho en el reality y afirmó rápidamente que "sí, lógico, si lo he dicho millones de veces". Asimismo, Pamela Díaz le preguntó si era feliz actualmente a lo aseveró que "yo creo que no".

"Sí estoy muy contento acá con ustedes", apuntó, pero reparó que "la felicidad no es un estado emocional del momento, yo creo en una paz mental, un equilibrio. Me hace falta perdonarme, eso, por todas las cagadas que me mandé".

"Cuando expones o tú haces algo malo y se lo haces a la persona que más has querido en la vida, no se perdona de una día para otro, es como una cicatriz que va a estar siempre", dijo Longton afligido.

No obstante, reconoció que "estoy mucho mejor, hace tres meses estaba tirado en la cama".

"Estoy acá, por lo menos ya puedo venir y empezar a rehacer mi vida. Estuve tres meses acostado. Estuve horrible", manifestó.