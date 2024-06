Ex pareja de Diego Urrutia relata turbulenta relación: "Me minimizaba y gritaba"

Sofía Lobos, ex pareja del humorista Diego Urrutia, contó los problemas que tuvo en su relación con el humorista y su opinión de lo expuesta que ha sido su cercanía con Carla Jara.

En el podcast Bombastic, la exponente de danza explicó que conoció a Urrutia en 2020 e iniciaron una relación. "El primer año fue el más bonito, porque los primeros meses publicaba fotos conmigo y después tuvimos nuestra primera discusión y dejó de hacerlo", contó.

"Algo que me dolía mucho", siguió Lobos, "era que no nos podían ver en público tomados de la mano. Él me decía que se sentía incómodo, así que si lo ven así con la Carla Jara, para mí va a ser súper irónico".

Lobos contó que Urrutia "me decía que siempre le había interesado que yo fuese famosa para poder subirme a las redes, y yo pensaba ¿por qué?" y que decidió no seguir con él fue cuando le dijo: "'Sofi, cuando tengas el orden en la casa, ahí recién voy a empezar a tratarte como una polola'. Yo dije: 'Ok, aquí no puedo seguir'".

"Conociéndolo, encuentro que está bien que ella esté andando con alguien, pero yo sé que Carla Jara después de un tiempo va a conocer al verdadero Diego y vamos a ver qué va a pasar", expresó Lobos.

"No me puedo quedar callada porque era mucho lo que me minimizaba, los gritos, y logré ahora tener mi departamento, ya estudio, trabajo tranquila y entreno. Siento que tengo la capacidad de formar mi vida en mis manos", declaró.