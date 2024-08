Exnotero rebatió dichos de Karol Lucero sobre Camiroaga: "Era cero ególatra"

Tras los dichos de Karol Lucero sobre Felipe Camiroaga, el exnotero de "Buenos Días a Todos", Pablo Millas salió en defensa del fallecido animador.

En el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, el periodista se referió a la polémicas palabras del ex Yingo, quien afirmó que el "Halcón de Chicureo" era una persona egocéntrica.

"Yo a Felipe lo quería mucho (...) Él era... la gente dice 'él era aquí, era acá'. El otro día alguien dijo que era ególatra. Él era cero ególatra, era un gallo generoso, cariñoso. No sé qué tanto lo conoció, no sé qué tanto conversó. No sé qué tanto tema profundo o tema", aclaró el comunicador.

"Dijo que estaría funado hoy día", le recordó Patricio Torres, conductor del espacio.

"¿Felipe? Está totalmente perdido, totalmente equivocado. Felipe Camiroaga era un gallo espectacular, profesional y personalmente. Yo lo que conocí de Felipe, y detalles súper importantes que me pasaron con él", señaó.

Finalemente, Millas sostuvo que, por lo que llegó a conocer de Camiroaga, la querida figura televisiva "se habría adaptado de todas maneras, aparte uno va evolucionando".