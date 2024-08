Fabricio se sometió a compleja operación: Recibió implantes de titanio

El bailarín Fabricio Vasconcelos se sometió a una compleja operación para tratar un traumatismo que le dejó un reciente accidente en motocicleta.

Según detalla Lun, hace unas semanas el brasileño cayó de su moto y se le produjo un esguince cervical que lo dejó, en primera instancia, con movilidad reducida. "Funcionaba en un 60%", confesó el ex Porto Seguro.

"No aguantaba más sin hacer nada con el brazo derecho. No podía hacer deportes ni gimnasio, me sentía muy mal", confesó Fabricio sobre las secuelas que le dejó el accidente.

¿Qué se hizo?

Tras varios exámenes el equipo médico decidió que Vasconcelos debía realizar terapia durante al menos 6 meses para recuperar algo de su capacidad física. Otra opción era someterse a una operación, la primera que se haría en toda su vida. "Estaba muerto de susto", confesó Fabricio, quien decidió finalmente ingresar a pabellón.

"Tuvimos que sacar los discos rotos de la columna y reemplazarlos por una prótesis de titanio, que busca estabilizar las vértebras, que se fusionen", explicó a Lun Felipe Luna, doctor que trató al brasileño.

"Estoy casi como Ironman (...) Aunque todavía no puedo hacer 'La danza de la Maozinha'", bromeó el bailarín.