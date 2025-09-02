Familia Di Girolamo recurrirá a la Corte Suprema en caso contra Cristián Campos: "No vamos a retroceder"

La familia de Raffaella Di Girolamo expresó rechazo al fallo de la Corte de Apelaciones que sobreseyó a Cristián Campos de las denuncias por abuso sexual en su contra y anunció que recurrirá a una nueva instancia judicial.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales de la Fundación Para la Confianza, los familiares de la psicóloga señalaron que acudirán a la Corte Suprema, luego de que la Corte de Apelaciones indicara que no fue jurídicamente posible determinar la culpabilidad del actor en los hechos.

"Este fallo niega el derecho a reparación, de verdad y acceso a justicia de la víctima, ya que concluye que los hechos no pueden investigarse porque habrían ocurrido hace muchos años y estarían prescritos. Sin embargo, ese dictamen, y hay que subrayarlo, no lo absuelve ni lo declara inocente", sostuvieron.

En ese sentido aceptaron la prescripción de los delitos denunciados, aunque puntualizaron en que "esto no significa que Raffaella no tenga derecho a la reparación y a la verdad".

"Nuestra familia, como ayer y como siempre, está férreamente unida y de pie; seguimos amparados en la verdad y no vamos a retroceder", enfatizaron en este comunicado, simplemente firmado como "Familia Di Girolamo".

Sobre la denunciante, indicaron que "Raffaella está física y emocionalmente entera" y que "esto no la ha debilitado".