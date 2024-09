Gabriel Prieto reveló cómo fue despertar del coma tras complicaciones por covid

El actor Gabriel Prieto se sinceró sobre el complicado momento que vivió en 2022 tras sufrir una falla multisistémica a raíz del covid, terminando hospitalizado y en coma inducido por varios meses.

En el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, el intérprete relató que ya había recibido la cuarta vacuna contra el coronavirus y que, pese a esto, terminó complicándose luego del estreno de su película "Consuegro", por lo que una vecina lo llevó a un recinto asistencial.

"Llegamos al Hospital Doctor Luis Tisné donde finalmente estuve", partió contando, señalando que la mujer buscó una silla de ruedas para llevarlo a urgencias. "Volvió con la silla de ruedas, me sentó y volvió al auto para estacionarlo. Ese es el último recurrdo hasta un mes y medio después. No me acuerdo cuando me internaron, no me acuerdo cuando me intubaron, nada", contó al animador Eduardo de la Iglesia.

En este contexto, Prieto indicó que fue a mediados de octubre de ese año cuando recién recuperó la conciencia y que estaba "más muerto que vivo, sin saber dónde estaba y ahí me empecé a enterar de todo lo que había pasado".

De hecho, el artista afirmó que su primer entre realidad y fantasía fue el 18 de diciembre, día en el que Argentina ganó la Copa del Mundo ante Francia: "Escuchaba goles, yo no sabía que era verdad y que era mentira. Yo juraba que era una película, que a mí me habían contratado para una película".

Asimismo, recordó la visita de Rodrigo Bastidas, a quien le recoamó por hacer una película con él sin avisarle. "Yo pensaba que de verdad eran actores, y yo decía '¿Dónde están las cámaras?' Era muy incoherente", aseguró.