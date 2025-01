Gonzalo Valenzuela irrumpió en los Premios Caleuche para defender a Roberto Farías

Un inesperado momento se vivió en el cierre de los Premios Caleuche cuando Gonzalo Valenzuela irrumpió sobre el escenario para entregar un polémico mensaje.

Justo cuando Javiera Contador se preparaba para anunciar la última categoría, Valenzuela apareció entre el público y pidió subirse al escenario. "¿Qué pasó, Gonzalito? Dígame", le dijo la actriz, compartiéndole el micrófono.

Allí Gonzalo Valenzuela defendió al actor Roberto Farías -que había ganado el premio a Mejor Actor de Soporte en Teleserie- y recordó una serie de acusaciones por acoso y violencia que el intérprete recibió entre 2018 y 2020, y por las cuales se autodenunció a la PDI.

"Quiero decir una cosa, que si no la digo me va a hacer mal. Me gustó mucho y estoy muy feliz, de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio", comenzó diciendo Gonzalo Valenzuela, ante la mirada atónita del público.

¿Qué pasó con Roberto Farías?

Luego agregó que "nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos. Hermanito mío, no pudimos porque fuimos funados por nuestra propia gente".

En 2020, y tras haberse difundido estas acusaciones, ambos actores iban a estrenar "El Performer" en Teatro Mori, pero la obra fue cancelada.

"Recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro, contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir", recordó Valenzuela en los Caleuche.

Valenzuela invitó a "que tomemos conciencia, porque hoy día veo a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo muy contentas como si nada hubiese pasado".