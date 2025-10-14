¿"Huevo" Fuenzalida pagó su deuda con Rosario Bravo?

El animador Daniel "Huevo" o "exhuevo" Fuenzalida afirmó haber cerrado el capítulo del quiebre comercial con su exsocia Rosario Bravo y el podcast "Cómo están los weones", saldando la deuda que mantenía con la enfermera por los ingresos del show streaming.

Según Fuenzalida, facturaron 215 millones por publicidad directa, más 33 millones por visualizaciones en YouTube. Del ese total, ya pagó 70 millones y documentó -con un vale vista en una notaría- otros 53 millones.

"Tengo las manos limpias (...) cualquier cosa que diga el equipo de Rosario Bravo, que ellos tengan otra cuadratura (de montos), que hablen con auspiciadores, con agencias, pero este mismo número está respaldado", relató al diario LUN.

Pero, como era esperable, la contraparte tiene otra versión: el abogado de Bravo, Juan Pablo Zamora, dijo que la fallida sociedad aún tiene puntos pendientes que aclarar.

"No hemos llegado a ningún acuerdo y hay discrepancias (...) todas las semanas aparecen montos nuevos. Al principio eran montos que estaban justificados en base a facturas de la productora de él, pero resulta que ahora también hay boletas personales. Hay un desorden importante", relató.

Por ello, el jurista deja claro que la deuda no está saldada: "El monto que está ahí, que dio, es el que sacó de su imaginación, porque no hay acuerdo. Esto es bastante lamentable, porque rompe negociaciones que en algún momento se pusieron difíciles y que mejoraron con la intervención del abogado de él. Lo que yo veo aquí es que no hay intenciones de resolver este problema", recalcó al matutino.