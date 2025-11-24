Ibai Llanos llegó a Chile y cuestionó el acento nacional: "No se les entiende al hablar"

Ibai Llanos causó furor entre sus seguidores al confirmarse que ya se encuentra en Chile.

Durante este lunes, el popular streamer español fue visto recorriendo distintos rincones de Santiago, lo que desató euforia en redes sociales.

En octubre, el creador de contenido se hizo viral al anunciar su visita al país para grabar contenido en su canal de YouTube, y pidió ayuda a sus seguidores para elegir qué lugares visitar y qué comidas típicas probar.

Desde su llegada, el influencer fue captado en la emblemática Plaza de Armas y en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde se detuvo a tomarse fotos con quienes lo reconocieron al instante.

Además, aprovechó la instancia para grabar un video de redes sociales, donde se tomó con humor las particularidades del español chileno y lo difícil que es entendernos debido a la rapidez y los modismos.

La Municipalidad de Santiago no quiso quedarse atrás y le dio la bienvenida oficial, compartiendo imágenes de su paseo por la ciudad y animando a todos a descubrir lo mejor que Santiago tiene para ofrecer.