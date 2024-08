Isidora Carvallo: joven chilena con alopecia y diabetes es candidata a Miss Mundo Chile 2024

Conocida por su personaje de "Doctora Cahuín", Nicole Pérez es una de las exparticipantes más recordadas del programa Mekano.

Su hija, Isidora Carvallo, ha seguido sus pasos y, a sus 18 años, es influencer e incursionado en el mundo del modelaje, lo que la llevó incluso a postular al certamen Miss Mundo Chile 2024 en representación de Peñalolén.

La joven tiene diabetes tipo 1 y alopecia desde los 11 años, lo que la ha hecho perder todo su cabello, pero eso no evitó que decidiera postular al concurso de belleza, ya que busca entregar un "mensaje de resiliencia".

"Lo que más me motivó a participar en este concurso es poder dar un mensaje de resiliencia a personas que lo necesitan", relató a Prensa Chilena.

"Después de preguntarme en las noches '¿por qué a mí?', no es un por qué, sino un para qué, y finalmente lo descubrí y es eso lo que me encantaría transmitir", agregó.

"Espero lograr llegar al corazón de mucha gente; no importa si no gano, me encantaría impactar al mundo y dar un mensaje de que todo lo que a uno le puede pasar es por un propósito, así tal como mi alopecia me ha abierto muchas puertas", remató.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Organización Miss Mundo Chile (@misschilemundo)