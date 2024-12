Javiera Díaz de Valdés abordó reclamo contra Pablo Mackenna por pensión impaga

A varios meses de la polémica, Javiera Díaz de Valdés recordó cuando expuso a Pablo Mackenna, padre de su hija Rosa, por no pagar la pensión de alimentos.

Fue en agosto que la actriz decidió encarar al animador a través de X, respondiendo un mensaje donde hacía referencia a la ministra Carolina Tohá: "¿Te gusta (Tohá)? ¿Votas por ella? ¿Qué pensará ella de los papitos corazón? ¿Cuáles serán sus políticas al respecto? Llevamos años ya, Pablito", lanzó, explicando que "como no contestas el teléfono, te hablo por acá, siempre presente con frases elocuentes y tan justas".

Javiera Díaz de Valdés se refiere a Mackenna

Ahora bien, en el podcast "Más que titulares", la artista abordó el controversial posteo contra su exesposo, con quien estuvo entre 2006 y 2012.

"A mí la verdad es que no me gusta exponer mis cosas. De hecho, toda la vida me he quedado súper callada con mis temas familiares, he sido lo más discreta y perdona que lo diga yo elegante que hay, con temas que han sido hasta públicos, pero claro, un día ya no pude", partió diciendo.

En este contexto, y sin nombrar explícitamente al escritor, la intérprete afirmó que decidió hacerlo público ya que "hay gente que le preocupa más la imagen pública que la ética real de las cosas, funcionan más por lo que vaya a decir la gente más que porque realmente toman conciencia".

"Yo tampoco soy perfecta, no estoy de súper madre acá. Yo estoy ahí porque es inconcebible no estar y porque lo hago con una felicidad tremenda", sentenció.