JK Rowling arremete contra actor de "Harry Potter": lo tildó de "talibán del género"

J.K. Rowling, autora de la saga de "Harry Potter", volvió a causar controversia por nuevos dichos contra los derechos de la comunidad trans, apuntando esta vez contra el actor David Tennant, conocido por su papel de "Barty Crouch Jr." en las películas de la saga de fantasía.

Según Deadline, todo se originó cuando el intérprete asistió a los Premios LGBT Británicos, donde aprovechó de criticar a quienes no están de acuerdo con los derechos trans.

"Son un pequeño grupo de cabrones quejumbrosos que están en el lado equivocado de la historia, y todos desaparecerán pronto", declaró el actor.

Tras esto, la escritora utilizó su cuenta de X para arremeter contra el artista, tachándolo como "un talibán del género".

"Este hombre está hablando sobre sobrevivientes de violación que solo quieren cuidados femeninos, las enfermeras que están demandando a sus jefes por hacerlas cambiar frente a un hombre, chicas y mujeres perdiendo oportunidades deportivas ante hombres y mujeres presas encarceladas con delincuentes sexuales convictos", escribió Rowland en la red social.

"Para ser un hombre que supuestamente es un modelo de compasión y tolerancia, seguramente quiere que mucha gente deje de existir", añadió la autora, que ha hecho en más de una ocasión comentarios transfóbicos.

This man is talking about rape survivors who want female-only care, the nurses currently suing their health trust for making them change in front of a man, girls and women losing sporting opportunities to males and female prisoners incarcerated with convicted sex offenders. pic.twitter.com/6C7yNC4TCt