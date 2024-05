Jorge Valdivia desmiente encuentro con reconocida escort

El exfutbolista Jorge Valdivia respondió a las acusaciones de Natthy Chilena, negando haberse involucrado con la reconocida escort.

A través de Duplos, la trabajadora sexual afirmó que pasó "17 horas de sexo y drogas" junto al panelista de ESPN, quien actualmente está en una relación con la diputada Maite Orsini.

"Parece que la Maite quiere que le suban (fotos) de su hombre cuando estuvo 'lanzadísimo' hace un par de semanas atrás", añadió la mujer al citado portal, asegurando tener pruebas de la supuesta infidelidad.

Jorge Valdivia desmiente a Natthy Chilena

Tras las acusaciones, el exjugador de Colo Colo salió a negar los dichos de la escort, que previamente había dicho tener registros de sus encuentros con Valdivia, los cuales nunca expuso.

"Quiero desmentir categóricamente cualquier relación con esa persona a quien ni siquiera conozco. Por tanto, también es falso que ella tenga imágenes mías", expresó el Mago en un comunicado a La Cuarta.

Asimismo, el ex de Daniela Aránguiz señaló que publicar esta información "sin el chequeo mínimo que exige la ética periodística, me causa un daño familiar de proporciones y le pido a los medios detener la oleada de publicaciones irresponsables en este tema".

Además, el exseleccionado nacional lamentó que "no es primera vez que me involucran sin pruebas en asuntos de esta envergadura. No puede ser que una persona conocida por su rol de escort diga una mentira y los medios difundan sin el chequeo mínimo que exige el sentido común".