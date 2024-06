Jorge Valdivia presentó querella por injurias contra reconocida escort

El exfutbolista Jorge Valdivia presentó una querella por injurias y calumnias contra la escort Natthy Chilena.

Según pudo revelar "Zona de estrellas" este lunes, el Mago se contactó con el programa de Zona Latina "a través de su periodista y nos comenta que efectivamente va a poner una demanda, una querella por injurias (...) Durante esta tarde la querella ya fue subida, ya fue publicada".

En este contexto, el periodista Pablo Candía señaló que el objetivo de Valdivia es "dejar claro que Natthy ha mentido" y "proteger a sus hijos de tanta mentira".

"Lo que a Jorge le interesa hoy en día es limpiar su image y desmentir completamente a Natthy Chilena, porque asegura que eso no ocurrió, por eso la demanda (...) Me dicen que él está tranquilo, que quiere hacer las cosas bien, y que esto no lo hace ni por Maite, ni Daniela, lo hace por él", añadió el comunicador.

Fue hace unas semanas que la trabajadora sexual acusó al comentarista deportivo de haber pasado "17 horas de sexo y drogas" a su lado, asegurando tener pruebas de aquel encuentro.

Asimismo, el exseleccionado nacional compartió en sus redes sociales el resultado de un test de drogas que arrojó negativo, con el fin de desmentir a la reconocida escort.