Karol Lucero habla del futuro de su matrimonio: "No me doy por vencido"

Tras irse al extranjero, Karol Lucero reapareció para responder preguntas de sus seguidores y dar luces sobre lo que piensa del futuro con su esposa, Fran Virgilio.

"Cuando existe la voluntad de ambos y el amor sigue siendo el motor, cualquier obstáculo puede transformarse en aprendizaje", declaró el comunicador, cuya infidelidad con DJ Isi Glock quedó al descubierto el pasado agosto, ante consultas en Instagram.

También advirtió que "lo importante es que, si el amor logra ser más fuerte que el error, entonces aún hay razón para intentarlo de nuevo. Solo el tiempo te dará la respuesta, respeta el espacio de tu pareja".

Dirigiéndose a quienes juzgan su historia públicamente, el exYingo pidió discreción: "Lo primero es que no permitan que nadie se meta u opine sobre su relación, el proceso que vivirán solo es de ustedes dos".

Pero no quedó ahí, ya que reafirmó que está dispuesto a pelear por su vínculo: "Yo al menos no me doy por vencido, intentarlo siempre será mejor que preguntarse eternamente qué hubiera pasado".

Finalmente, Lucero abrió la puerta a nuevas posibilidades al señalar que "lo que hoy parece un final, mañana puede revelarse como un nuevo comienzo disfrazado. Tal vez el camino nos lleve de vuelta a la misma persona, tal vez a otro camino que aún no imaginamos".