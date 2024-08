Katty Kowaleczko asegura que prefiere ser "una vieja estupenda que una vieja con cara de cirugía"

La actriz Katty Kowaleczko aseguró que no está dentro de sus planes la realización de operaciones estéticas para quitarse años.

"Creo que poder envejecer tranquila es algo muy gratificante y ha sido un poquito el propósito. Hubo un tiempo en que usé las plaquetas y el bótox, pero de repente dije: no, para qué, después voy a tener que meterme bisturí en la cara. ¿Y si no me gusta? Prefiero ser una vieja estupenda que una vieja con cara de cirugía", aseguró en entrevista con The Clinic.

"Es una mala señal dejarse envejecer en esta sociedad. A la mujer no se le da el permiso a envejecer y sobre todo en el oficio en que yo estoy, donde hay mucha imagen. Ahora, esta es una opción muy personal. No hago propaganda para que todas se dejen las canas. La que se quiera hacer un ojo acá, en el centro de la frente, que se lo haga. Cada uno sabe cómo vive. A mí no me acomoda", contó.

La actriz acaba de terminar las funciones de la obra "María, Mater Dei" en la Municipalidad de las Condes y se ha preparado para actuar en la obra "La Remolienda"; que se exhibirá en el Teatro Nescafé de Las Artes.

"Tengo mucho proyecto para la tercera edad", reflexionó.