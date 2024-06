Kike Morandé: "No me hubiera ido nunca del 13"

El expersonaje televisivo Kike Morandé fue invitado al nuevo programa "Café de los recuerdos" de REC TV, propuesta en el que cada asistente revisitará tiempos pasados en un nostálgico espacio.

Durante el programa de conversación en el que este capítulo contó con la conducción de Paulina Nin de Cardona, reconocidos animadores de la televisión chilena y diferentes invitados revisarán imágenes de archivo, dando lugar a emotivas conversaciones y evocando situaciones de las cuales toda una generación de televidentes fue testigo.

"Me parece fantástico"

El primer invitado a el "Café de los recuerdos" fue Kike Morandé, quien durante la instancia se sentará para conversar sobre el mítico programa "Viva el lunes" además de otros programas de Canal 13 emitidos durante la década de los 90'.

"Me parece fantástico que me hayan invitado al 'Café de los recuerdos' para recordar el gran programa que fue 'Viva el lunes', junto a muchos otros de la década de los 90 que dio el 13″, relató en un comunicado.

Asimismo, Morandé destacó que "hace mucho tiempo que no pisaba Canal 13 y tengo los mejores recuerdos de la época en que trabajé aquí... yo no me hubiera ido nunca de Canal 13, porque lo pasaba muy bien y era un canal súper pro y trabajábamos harto".

¿Cuáles otros invitados participarán del nuevo programa de REC TV?

Entre otros legendarios invitados que participarán de "Café de los recuerdos" corresponden a Gloria Benavides y Maitén Montenegro, los actores Roberto Vander y Fernando Kliche, el locutor de radio Pablo Aguilera y el piloto de carreras Eliseo Salazar.

En cuanto a los conductores, irán rotando capítulo a capítulo y destacarán Juan La Rivera, José Alfredo Fuentes, Luis Jara, Maly Jorquiera, Emilio Sutherland y Andrea Tessa, entre otros entrañables personajes de la televisión.

¿Cuándo se estrenará "Café de los recuerdos"?

"Café de los recuerdos" se estrenó el viernes 14 de junio y será trasmitido ese mismo cada día a las 20:00 horas a través de REC TV.