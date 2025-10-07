"La novia más bella": las emotivas imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gomez

Hace unas semanas, Selena Gomez celebró su matrimonio con Benny Blanco en una íntima ceremonia en Santa Bárbara, California.

En este contexto, la actriz reveló este lunes que estuvo acompañada de Taylor Swift, una de sus mejores amigas hace más de una década.

A través de Instagram, la estrella de "Only Murders in the Building" celebró el estreno de "The Life of a Showgirl", el duodécimo álbum de la cantante, compartiendo una serie de imágenes junto a ella: "¿Estás hablando en serio? ¡Mírala, oh Dios mío!", dice Swift en un vídeo, donde se ve a Gomez preparándose para la boda.

"Selena fue la novia más bella. No solo la novia más bella, sino que fue la cosa más hermosa que he visto en mi vida", declaró la catorce veces ganadora del Grammy en el programa "The Morning Mash Up" de SiriusXM.

De acuerdo a reportes de Daily Mail, la voz de "Opalite" tuvo un importante rol en la celebración, ya que dio un emotivo discurso, donde repasó su cercana relación con la ex Disney Channel.

"Dijo que siempre tendrá la espalda de Selena y que son como hermanas. También mencionó que han pasado por mucho, tanto en lo profesional como en lo personal. Que, cuando una sufría una ruptura amorosa, la otra siempre estaba allí para apoyarla", señaló una fuente.