Los rumores que alimentan el supuesto romance entre Jennifer Aniston y Barack Obama

Los rumores de una posible relación romántica entre la actriz Jennifer Aniston y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama han causado revuelo en medios y redes sociales.

Todo comenzó a mediados de 2024 con un artículo de la revista In Touch Weekly, que aseguraba que ambos estaban "obsesionados el uno con el otro".

La controversia pareció apagarse cuando Aniston desmintió los rumores durante una entrevista en el show de Jimmy Kimmel.

Sin embargo, las especulaciones resurgieron meses después, coincidiendo con la ausencia de Michelle Obama en eventos importantes, como el funeral del expresidente Jimmy Carter y la toma de posesión de Donald Trump el pasado 20 de enero.

Según publicó Infobae, estas ausencias alimentaron las teorías respecto a un eventual quiebre del matrimonio Obama.

Y luego de estas señales en público, en X alimentaron los rumores cuando un usuario citó a una supuesta amiga cercana de la exactriz de Friends. Según un mensaje filtrado, Aniston habría admitido la relación durante una reunión con amigos.

"Mi antiguo mánager, ahora amigo, está conectado con su círculo íntimo. En una reunión con los amigos de Jennifer, el asunto surgió de manera casual; la propia Jennifer lo admitió. (…) definitivamente no es un secreto entre sus amigos más cercanos", dice el mensaje que se viralizó rápidamente aunque sin pruebas de lo expuesto.

🚨BREAKING: A LEAKED DM from Jennifer Aniston's friend CONFIRMS that she is dating Barack Obama and Divorcing Michelle has gone viral. “He’s with Jennifer Aniston. My old manager, now a friend, is connected to her inner circle. At a gathering with Jennifer’s friends, the affair… pic.twitter.com/AvtcETKWp3

A pesar de estas afirmaciones, la actriz de Friends ha reiterado en entrevistas que solo conoció a Barack Obama una vez y que su vínculo con los Obama es más cercano a Michelle.

Su representante también negó cualquier relación personal con el expresidente.

En la otra vereda, las especulaciones sobre un posible divorcio entre Barack y Michelle Obama han aumentado debido a la ausencia de la exprimera dama en eventos destacados.

Algunos informes sugieren tensiones en la relación, aunque no hay pruebas concretas. Otros creen que Michelle simplemente evitó la ceremonia de Trump el 20 de enero por diferencias ideológicas con el expresidente.

El portal Radar Online afirmó que la pareja está atravesando un momento difícil. Según una fuente anónima citada por ese medio, "los Obama están pasando por un momento difícil, de eso no hay duda. La atención que recibió el 'affaire' de Aniston no fue deseada y Michelle se sintió defraudada por todo eso. La realidad es que, en este momento, son más como amigos".

Aunque estas declaraciones fueron desmentidas por la oficina de los Obama, calificándolas de "infundadas", la fuente anónima de Radar Online sugirió que la chispa de la pareja "se ha apagado y simplemente están haciendo lo que tienen que hacer".

En contraste con los rumores, el pasado 17 de enero, Barack Obama compartió un mensaje en X por el cumpleaños de su esposa, acompañado de una fotografía de ambos tomados de la mano.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida, Michelle Obama. Llenas cada habitación con calidez, sabiduría, humor y gracia. Soy muy afortunado de poder emprender las aventuras de la vida contigo. ¡Te amo!", escribió.

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4