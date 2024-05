"Mándenme recetas peruanas": Lola Melnyck respondió a troleo chileno

La bailarina y conductora de televisión ucraniana Lola Melnyck ironizó con los comentarios que comenzaron a dejar algunos usuarios, luego que asegurara que "lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida".

Melnyck –quien está radicada en Brasil- fue consultada a través de Instagram sobre su relación con Chile y declaró que "es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver, ni nada por el estilo. Tuve la verdad que pésimas experiencias, las peores".

Muchos compatriotas se tomaron personal los dichos de la conductora y, como ha ocurrido con otras figuras, comenzaron a llenar sus redes sociales con recetas de comida.

Pese a que este "troleo" ha significado que algunas figuras cierren sus comentarios, a la conductora de televisión no le molestó para nada y señaló que "me estoy divirtiendo mucho con las recetas, me pueden mandar más cosas porque así mi Instagram crece más porque tiene mayor alcance (...) mándenme las recetas peruanas que me gustan más".

Asimismo, una persona que dijo "ojalá sigas recibiendo muchas recetas para aumentar tu popularidad"; algo en lo que coincidió y escribió que "por favor, manden más recetas, como la niña aquí está pidiendo. Mándenme más recetas para levantar la popularidad, por favor, muchas gracias. Tengo muchísimas cosas que quiero comprar y necesito de su ayuda. Aporten con su granito de arena en mi Instagram".

En la misma línea, este martes subió una ilutración en la que aparece con un gorro de chef y el texto: "Cocinando un rico ceviche peruano. Manden recetas peruanas, por favor". Con ello, apuntó que "me mandaron este dibujo desde Antofagasta. Me encanta la gente inteligente, con humor e ironía. Así que aprovechen de mandar las recetas".

