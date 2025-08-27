María José Prieto habla tras sobreseimiento de Cristián Campos y lanza dura advertencia

La actriz María José Prieto se refirió por primera vez al sobreseimiento de su pareja Cristián Campos en el caso de abuso sexual por el que fue denunciado.

En conversación con el programa "Sígueme" de TV+, la intérprete señaló estar "muy tranquila y conforme, porque fue un contundente 3-0 de la Corte de Apelaciones".

"Ya no había fundamentos para declarar finalmente culpable a Cristián. La corte no se pronunció solo en el fondo, sino que también en la forma. Porque estableció que no había fundamentos para declararlo culpable, pero que además se encontró vicios en el proceso", agregó Prieto.

Sobre su momento actual con Campos la actriz dijo que "ahora estamos en un tiempo de sanar, de retomar nuestra vida. Nuestra vida que siempre hemos vivido con dignidad, con respeto por los demás. Y volver a trabajar, ojalá".

Además aprovechó de lanzar una dura advertencia a la parte denunciante y aseguró que "ya llegará el momento para que quienes se instrumentalizan y utilizan estos casos, respondan por sus acciones".