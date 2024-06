Marlén Olivarí rompió el silencio por el delicado estado de salud de su padre

La figura televisiva Marlén Olivarí comentó cómo fue el fuerte momento en el que se enteró del complejo estado de salud de su papá.

Cabe recordar que semanas atrás, la exMorandé con Compañía generó preocupación entre sus seguidores luego de solicitarles que destinen sus plegarias a su querido familiar.

"Les pido a todos mis seguidores me ayuden a rezar por la salud de mi padre. Está en la UTI con hemorragia craneal aguda", comunicó a inicios de junio.

Ahora, en un adelanto del más reciente capítulo de "Podemos hablar" de CHV la show woman entregará más detalles sobre la angustiante situación, la que será escuchada por los demás invitados al estelar, Gloria Simonettil, Felipe Vial y Kurt Carrera.

"Fue súper fuerte"

En ese contexto, Olivarí este domingo relatará a Julio César Rodríguez el impacto emocional de haber recibido la delicada noticia sobre el estado de salud de su padre, quien tiene 84 años.

"Fue súper fuerte", introdujo Marlén, y explicó "porque a mí me tocó sola el momento cuando le detectaron esto (hemorragia craneal aguda)".

"Decidimos como familia realizar un escáner, yo estaba esperando en la salita, entra el doctor y me dice 'señorita, a su papá hay que internarlo de inmediato'. A mí fue como tirarme un balde de agua fría porque no entendía de qué me estaba hablando", relató.

Confesó que el médico "me dice que es una hemorragia craneal en el cerebro, por tanto eso es riesgo vital, no podemos esperar mucho tiempo porque esto es urgente".

"Yo me fui después a mi casa, esperé que lo ingresaran a la UTI, pero me fui a mi casa con la sensación de que qué pasa si más rato me llaman y me dicen que su papá ya partió", agregó Olivarí.