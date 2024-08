"Me caía pésimo, me cae mal todavía": Pamela Díaz recordó incómodos momentos con excolega Carola de Moras

No es un secreto que la modelo y presentadora Pamela Díaz mantiene una negativa relación con personas del espectáculo, y recientemente, rememoró la mala onda que tiene con Carolina de Moras, algo que no se ha superado con el paso del tiempo.

La confesión, que tuvo lugar en medio de una conversación con el expresentador de Rojo, Rafael Araneda en el podcast familia Araneda-Vacarezza, ambos conversaron sobre los incómodos momentos vividos en el trabajo producto de esta lastimosa relación.

"Ella tampoco quería saludarme"

En relación a los viejos tiempos compartidos por Araneda, de Moras y Pamela Díaz, "La Fiera" no pudo evitar acordarse de la incomodidad que provocaban en el ambiente los roces entre ambas mujeres.

De acuerdo a Pamela, junto a Carolina les tocó trabajar en un matinal durante tres años, etapa en la que ninguna de las dos tuvo la voluntad de saludarse.

"Carolina de Moras llegaba y saludaba a todos, pero cuando me pasaba a mí, me saltaba. Y yo hacía lo mismo (...) se sentía incómodo, pero los hombres se sentían incómodos", a lo que Araneda intervino "todos se sentían incómodos".

En esa línea, Pamela Díaz opinó que "Rafael es muy educado, el hombre es distinto a las minas. Estos no se hacen atados por cosas", dijo.

En medio de la instancia, la modelo explicó "yo no saludaba a la Carola de Moras, porque me caía pésimo, me cae mal todavía", y agregó "por supuesto no quería saludarla si ella tampoco no quería saludarme. Si es una hue... que no sentíamos", confesó.

"Después de dos años, un día lo veo con una cara de culo, y como Felipe Vidal también estaba ahí y es amigo de nosotros, Felipe me dice 'el Rafa está medio extraño, está medio raro esta semana'. Porque sí, Pame, tú entras, como buena, todo bien (y no la saludas a Carola)", recordó "La Fiera".