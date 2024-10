"Me muero por contarles": Cecilia Bolocco lanza enigmático anuncio en redes sociales

La animadora Cecilia Bolocco anunció a sus seguidores que próximamente dará a conocer una importante noticia.

Mediante redes sociales, la exMiss Universo compartió a sus seguidores un video en el que aparece en un estudio fotografíco, acompañado de un engimático mensaje: "Aquí soy completamente yo".

"Ayyyyy no doy más de la emoción. Me muero por contarles", agregó Bolocco en la leyenda del video de Instagram, que no pasó desapercibido por los cibertautas.

Igualmente, la diseñadora de moda complementó que "en pocos días saldrá a la luz una noticia que sorprenderá y marcará un hito en mi vida. Ya pronto nos volveremos a encontrar. L@s extraño y adoro".

Mientras, sus seguidores manifestaron su expectación, e incluso conjeturaron sobre de qué se tratará el eventual anuncio. "¿Un nuevo estelar?", "estoy esperando ansiosa", "todo el amor y éxito para este proyecto", formaron parte de los posteos.