Mónica Godoy presentó a su nueva pareja: "No lo voy a andar escondiendo"

La actriz Mónica Godoy se reconcilió con el amor tras su "larga" separación del actor Nicolás Saavedra luego de 22 años de matrimonio.

A través de sus redes sociales, la hoy conductora de TV subió una serie de fotografías junto a quién es su nueva pareja y una romántica canción del grupo Morat.

"No me gusta hablar de él porque no es una persona que tenga que ver con los medios, ni que quiera exponer. Pero tampoco lo voy a andar escondiendo porque es una parte importante de mi vida", señaló la actriz a Lun.

"Estoy muy contenta por todo, esperando que todo siga floreciendo y bien", agregó Godoy, quien no quiso entregar detalles de la identidad de su nuevo romance.