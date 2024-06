Mónica Jáuregui, madre de Claudio Iturra, recordó a su fallecido hijo

Mónica Jáuregui, la madre de Claudio Iturra, habló por primera vez públicamente de su hijo a raíz del estreno de su nuevo programa en Canal 13.

Iturra murió sorpresivamente en mayo pasado a sus 43 años producto de un infarto agudo al miocardio mientras se encontraba en la casa de su madre.

Su deceso produjo impacto en el mundo del espectáculo y la televisión, donde Claudio Iturra trabajó durante más de 20 años.

¿Qué dijo la madre de Claudio Iturra?

Este sábado 29 de junio debutará en Canal 13 "La ruta de la Patagonia", el primer programa póstumo de Claudio Iturra. En él recorrerá toda la carretera austral desde la Región de Los Lagos a la Región de Aysén.

A propósito Mónica Jáuregui comentó que "Claudio quería mostrar al mundo lo linda que es la Patagonia y las posibilidades que existían de ir a vacacionar allí. Él deseaba movilizar el turismo en esa zona".

"Para Claudio, 'La ruta de la Patagonia' era su programa icónico, él tenía una conexión muy grande con ese lugar. Este vínculo era tan importante que terminó comprándose un terreno en Villa O'Higgins y lo voy a terminar de construir en honor a él. Él me decía que era su lugar de descanso, 'mamá, ahí yo me desconecto, me encuentro conmigo mismo, y me encanta su gente, es sencilla, amable y cariñosa', me decía", agregó.