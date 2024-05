Naya Fácil sufrió encerrona en San Miguel: "Me apuntaron con una pistola"

Una violenta encerrona sufrió la influencer Naya Fácil la noche de este martes en San Miguel.

En conversación con Chilevisión Noticias, y tal como dejó en evidencia en su cuenta de Instagram, la joven relató que se había reunido con su pareja para ir a comer, movilizándose en un Uber y, una vez adentro, unos sujetos adelantaron rápidamente al vehículo, chocando para poder acorralarlos.

"Me guardo el teléfono en el pantalón, me tiro al suelo y corro", contó. "Al correr me di cuenta que uno de estos tipos me venía apuntando con una pistola por detrás, lo miré y lancé mi cartera al suelo".

Tras esto, Nayadeth Neculhueque, nombre real de la figura de redes sociales, señaló que salió "corriendo hasta entrar a un edificio pidiendo ayuda y no supe más del Sergio (su pareja) ni del Uber. Luego, él (Sergio) me llamó por teléfono y al juntarme con él me di cuenta que lo apuntaron con cuchillos, con pistola", reveló.

"Lo primero que vinimos a hacer fue la denuncia por lo que pasó, porque viví hace poco esto en febrero y es terrible volverlo a vivir", admitió la reciente embajadora del Festival de Viña, quien logró frustrar el robo de su vehículo hace unos meses.

Asimismo, la intérprete de "Show Show" reconoció desconocer el estado del chofer del automóvil, puesto que perdió el contacto con este al huir del lugar.