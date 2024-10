Neme se refirió a pasada polémica con Irací Hassler: "Ella hizo una caricatura"

Este sábado, el periodista José Antonio Neme habló en Meganoticias sobre una antigua situación que lo involucró a él y a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

"Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací y me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago", corrigió la autoridad al conductor de Mucho Gusto, cuando ella fue invitada a Mega en 2021.

Esto, porque Neme la había tratado de "mamita" e "hija", forma de referirse que fue catalogada por internautas en ese entonces como "despectiva".

Recientemente, el tema resurgió, a propósito de un sketch donde el comediante Hermann Heim "ahogaba" a Hassler en una pileta mientras revivía la recordada frase.

"Yo no tengo ni un problema con la alcaldesa Irací Hassler, eso lo di absolutamente por superado y ella también, así que yo no entendí que se reavivara esto, a razón ni idea de qué", señaló.

Al respecto, Neme complementó "ella hizo una caricatura, pero en tiempo electoral todo se exacerba, y el oportunismo aflora por todas partes, pero en lo personal no me pareció nada de inquietante, así que espero que la vaya bien a ella y a su contrincante, Mario Desbordes", cerró.