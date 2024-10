Neme y su crítica a Cathy Barriga por contenido para adultos: "La mina loca"

Este fin de semana, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga sorprendió a la opinión pública al revelar que se unió a una plataforma para creación de contenido para adultos, mientras aún cursa el arresto domiciliario total.

Tras darse a conocer este hecho, en redes sociales y en los medios se generaron bulladas reacciones, mientras que el periodista José Antonio Neme decidió no callar ante la determinación de la cercana a la UDI y exchica "Mekano", imputada anteriormente por los delitos de fraude al Fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público durante su gestión municipal.

¿Qué opinó Neme sobre la suscripción de Barriga a plataforma para adultos?

En ese sentido, en medio de la transmisión del programa que conduce, "Mucho gusto" de Mega, José Antonio Neme lanzó ácidas opiniones sobre Barriga y el hecho de haberse unido a la mencionada plataforma para generar contenido +18.

"La Cathy Barriga ahora está haciendo videos sensuales. La mina loca", lanzó Neme en primer lugar en relación a esta nueva etapa de la también política.

A medida que avanzaba el programa, el tono de Neme adquirió más severidad. "Pura plata. Si no puede sacar por aquí, me pongo el colaless", lanzó. "Ahora, es más honesto el colaless que lo otro. ¿Sabís qué? Hasta yo me voy a hacer un OnlyFans", añadió.

"A la Cathy Barriga le faltan palitos para el puente", complementó el periodista, y después, la tarotista Latife Soto, invitada al programa, intercedió al comentar que Barriga parece "vivir en el mundo de Barbie".

José Antonio Neme continuó con sus descargos. "Sí, pero con 31 mil millones de pesos. Ese es el problema", afirmó Neme, al referirse a los montos estimados en el presunto fraude.

"Lo peor es que después dicen 'no, no hay nada'. Está todo en Panamá, en la isla de Malta. Ya es mucho", bromeó entonces Soto al dejar entrever las investigaciones financieras en contra Cathy Barriga.

"Voy a hacer mi Onlyfans también. ¿La pura Cathy Barriga puede? No poh, yo también puedo", ironizó Neme antes de cerrar el tema.