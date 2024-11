Netflix borró de su plataforma pifias a Kim Kardashian

Durante un show especial en homenaje al histórico jugador de fútbol americano Tom Brady, el público no tuvo piedad con la celebridad Kim Kardashian y la abucheó en vivo y en directo, descolocándola sobre el escenario.

Sin embargo, el momento ya no existe en la versión del evento que se puede ver en la plataforma de streaming Netflix, pues la compañía editó el momento, y ahora se escuchan hasta vítores.

Según TMZ, Netflix explica en los detalles de su sitio que no se trata de exactamente la transmisión en vivo, pero parece ser lo único editado.

"The Roast of Tom Brady" se emitió en mayo pasado, con el mariscal de los equipos New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers como "objeto" de las burlas, en un particular estilo de homenaje y comedia de la televisión -o streaming- estadounidense.