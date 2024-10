"Nos deseamos lo mejor": Cony Capelli confirma quiebre con Luis Miguel Castro

La ganadora de "Gran Hermano" Cony Capelli confirmó que puso fin a su romance con el modelo peruano Luis Miguel Castro.

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina aclaró su situación sentimental luego de que se comenzara a especular sobre una infidelidad con el español Miguel Martínez, quien compartió con ella durante la segunda temporada del reality show.

"Quiero aclarar que yo ya no me encuentro en una relación amorosa hace un tiempo, y que las razones tienen que ver únicamente con mi expareja y yo", reveló.

En este contexto, la joven explicó que decidió romper el silencio ya que, luego de que el nombre de Castro apareció en un live, "muchas personas se atribuyeron el derecho de escribirle de manera ofensiva".

"Nosotros con mi expareja mantenemos una relación de mucho cariño y apoyo. Ambos como adultos nos deseamos lo mejor y no nos manejamos en el lenguaje que muchos hablan, ya que es la relación más bonita que he tenido y no dejaremos que eso se ensucie por suposiciones falsas", añadió.

Finalmente, Capelli dio las gracias "a quienes apoyan y comunican de una manera amable, cariñosa y respetuosa", sentenciando con la frase: "Quien busca fama, encuentra ruinas".