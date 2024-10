Ozzy Osbourne actualiza su estado de salud: Confiesa que no se mantiene sobrio

En una reciente entrevista, el cantante Ozzy Osbourne actualizó su estado anímico, y cómo se mantiente después de haber cruzado distintos problemas de salud.

Invitado al podcast Madhouse Chronicles, el exlíder de Black Sabbath, quien fue diagnosticado con Parkinson en 2020 y cursó una operación de la columna el año pasado, declaró que aún continuán las tentaciones.

"Soy más feliz, pero no estoy completamente sobrio. Consumo un poco de marihuana de vez en cuando", confesó el denominado "Príncipe de las Tinieblas", además de explicar que su esposa Sharon es su motivación para evitar las sustancias más duras.

"Me pesó el cerebro"

En ese contexto, Osbourne declaró "incluso con la marihuana, ella la encontraría y se desharía de ella", dijo, además de afirmar que probó la ketamina tras haber pasado por el quirófano.

"Fui al médico hace poco y empecé a tomar ketamina. Me puso un poquito, pero fue suficiente para que me chispeara. Esa cosa volvió y me pesó el cerebro", manifestó.

Durante la instancia, también aprovechó de enviar un mensaje a sus fans, que al igual que él, han estado luchando con las adicciones. "Si estás ahí fuera y consumes droga y quieres dejarla, hay mucha ayuda", sostuvo.

Ozzy Osbourne también aseguró que ya no asiste a reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero afirmó que problemente debería volver.