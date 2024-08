Pamela Leiva se sincera sobre el sensible tema del abandono de su padre

En un nuevo capítulo del estelar "Podemos hablar", la comediante y actriz Pamela Leiva confesó un dolor que arrastra desde la infancia.

Durante una franca conversación con Julio César Rodríguez, la triunfadora en el humor en la edición 2023 del Festival de Viña, relató cómo la afectó la ausencia de una imagen parternal.

"Eso es lo que más recuerdo, mucha soledad y me cuestionaba mucho por qué no estaba mi papá", rememoró Leiva.

La mujer de 41 años recordó la soledad que la marcó en ese periodo. "Yo entendía que mi mamá trabajaba, (...) pero yo no entendía por qué mi papá no estaba presente", recordó en relación a su progenitor, que abandonó a su madre por otra mujer.

"Pasaba, en aquella época, que uno salía a jugar al pasaje con los amigos y todos se empezaban a entrar en la tarde, a medida que llegaban sus papás, y yo siempre era la única que se quedaba sola en la calle", declaró.

"¿Por qué él no está presente?"

"Eso era triste, porque cuando uno es niño, uno no entiende mucho lo que pueda pasar en la cabeza de los adultos yo sentía que algo tenía mal yo, que mi papá no me quería", manifestó Leiva.

En ese sentido, señaló los cuestionamientos a los que se vio enfrentada cuando pequeña "Era como, ¿por qué mi papá no está? ¿por qué se olvida de mí? ¿por qué él no está presente? Si él sabía la realidad en la que vivíamos. Entonces, eso era muy triste, sentir que uno tenía algo malo o que no era suficiente",.

"Nunca sentí esa protección paterna de alguien, hasta que conocí esa protección con el Coca (Gabriel Mendoza), exfutbolista que conoció en el reality Pelotón. Con mi amigo conocí esa protección, de un hombre que te pueda cuidar"

Pamela Leiva relató que retomó contacto con su papá hasta febrero de 2023, cuando triunfó en el estelar viñamarino con su aplaudida rutina.

"Yo siempre hablaba con él, teníamos una relación cordial, buena onda, pensaba que tenía todo sanado, pero 'mientras más grande la luz, más grande la sombra'", relfexionó.

Ahora, Leiva afirmó que es un tema que aún le pesa. "Me cuesta todavía. Me pregunto, ¿cómo este conch... se iba a olvidar que yo existía? Si era una niña", declaró y añadió "de él no admiro nada".