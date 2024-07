Pancha Merino recordó tiempos pasados junto a Felipe Avello: "Lo quiero muchísimo"

La actriz Francisca Merino rememoró la feliz época que vivió al lado de su excolega, el comediante Felipe Avello, y aseguró que ambos se metieron en problemas debido a la complicidad que mantenían.

En conversación con La Cuarta, la panelista de TV+ enlistó las cualidades que admira de su amigo. "Me habría encantado tener ese talento, quise, lo seguí, me metí en varios problemas por tratar de ser como él", señaló.

"Puras estupideces"

Particularmente, Merino recordó los tiempos de transmisión de SQP en CHV, y al respecto manifestó "tuvimos hartas polémicas", aseguró.

"Una vez un grupo de música nos demandó a mí y a Felipe; él les dijo todo y yo me colé diciendo "sí, tiene razón", y ahí estábamos los dos... Puras estupideces...", dijo Pancha.

"Claro, Felipe trabaja mucho con la improvisación, y además es cultísimo. Y a mí no me daba po', jajaja. Nos enojábamos televisivamente, no de verdad", aclaró.

Ya fuera de la pantalla, Francisca Merino aclara que el cariño hacia el "Pececillo" sigue intacto, y que en 2019 fue a ver su rutina en el Festival de Viña.

"Yo lo quiero muchísimo. Lo fui a ver al Festival de Viña. Me encantó... Soy mala para ir a los shows, no tengo tiempo, tengo tres hijos", sostuvo la actriz.