Paty Maldonado revela que se unirá a plataforma para adultos

La cantante y rostro televisivo Paty Maldonado sorprendió al revelar que se unirá a una plataforma de contenido para adultos.

En el programa "Tal Cual" de TV+, la panelista confirmó a Raquel Argandoña que tiene planeado incursionar en OnlyFans.

"Lo tengo decidido. Mira, no tengo ningún cargo público, no estoy siendo juzgada por nada, intervenida, no tengo arresto domiciliario, soy una persona común y corriente", partió explicando, aludiendo a los casos de Camila Polizzi y Cathy Barriga.

"O sea, puedo hacerlo perfectamente bien. Creo que todavía puedo mostrar ciertas partes, con técnica, obviamente", añadió.

Consultada por la opinión de Jorge Pino, su esposo, Maldonado afirmó que no necesitó de esta para tomar la decisión.

"No tengo por qué preguntarle. Estoy en una edad en que ya no le pregunto nada de lo que quiero", comentó.