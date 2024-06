Paula Escobar revela que fue víctima de violenta encerrona

La periodista del programa "Que te lo digo" desclasificó el motivo de haberse ausentado del programa durante algunos días.

Ocurrió este viernes, en la última edición del espacio que Escobar mientras era acompañada por Sergio Rojas, cuando dio a conocer que esta semana fue víctima de una violenta encerrona.

¿Cómo fue el robo que sufrió Paula Escobar?

En ese sentido, la profesional procedió a relatar lo que sucedió. "Lo que pasa es que el miércoles no vine y Sergio dijo que fue por problemas personales porque yo le pedí que dijera eso hasta que avisara a mis seres cercanos", introdujo.

"No es nada grave. Sufrí una encerrona yendo a mi casa", dijo posteriormente.

Así, Escobar entregó más detalles del asalto. "Me robaron el auto y todo lo que tenía dentro. No me dejaron sacar nada, la verdad son bien despiadados", explicó.

"No les importa dejarte donde sea. Yo quedé en la autopista, día de lluvia. De hecho me revisaron, yo pensaba que me iban a sacar la parca. Menos mal que no", relató.

Afortunadamente, Paula Escobar fue asistida por la buena voluntad de un conductor. "Pasa un auto y me ayuda. Un caballero que de verdad. Carlos, según me acuerdo que se llamaba, muchas gracias".

"También agradecer a carabineros, a la 25 comisaría de Maipú, que yo no sé cómo llegué ahí, me llevaron", agregó la periodista, quien también destacó haber tenido suerte de no haber estado acompañada de alguna de sus hijas.

"Pero yo agradezco estar bien y no haber venido con ninguna de mis niñas, que yo de repente las traigo para chochear porque les gusta acompañar a la mamá a trabajar", relató.

Para cerrar, Escobar lanzó una sentida reflexión. "Soy una afortunada, son cosas materiales. Alguien me dijo: 'Chuta, son cosas para aprender'. ¿Aprender a qué? ¿A vivir con miedo? Es lamentable".