Paulina Urrutia reveló cómo se enteró de que padece cáncer de mama

La actriz Paulina Urrutia contó detalles de su diagnóstico de cáncer de mama en entrevista con Claudia Conserva.

Urrutia, que en 2023 sufrió la muerte de su esposo Augusto Góngora, estuvo en el programa de Conserva en la jornada del viernes y allí reveló que tiene "un cáncer mamario triple negativo. Estoy siendo tratada en el sistema público. Estoy en tratamiento desde fines de agosto".

"Supe de esto, que es lo simbólico, justamente al día siguiente de haberse cumplido un año de la partida de Augusto", dijo Urrutia en referencia al fallecimiento del periodista en mayo de 2023.

La actriz y ex ministra llamó el mismo día de conocer su diagnóstico a Conserva, quien también tuvo cáncer de mama en 2022.

"Tuve pechugas muy fibrosas y las estaban monitoreando, pero me decían que no pasaba nada y estábamos atentos a si crecían estas fibras. Hasta que crecieron", contó Urrutia.

Y detalló: "Todo comenzó con un dolor menstrual e hinchazón de pechugas mes por medio y después un dolor permanente, y en vez de ir a comienzos de año o a fines de 2023, fui a mediados de este año".

También afirmó que "no tener a Augusto ha sido lo más duro. Lo que más me falta es su capacidad de reírse de todo, de echarle para adelante".

El tratamiento para Urrutia se compone de cuatro quimios cada 15 días. "Yo nunca logré hacerla cada 15 días, la hice cada 21 días porque no he tenido las defensas suficientes para poder seguirlas al tiro. Luego viene una fase que es donde tienes quimios semanales y se descansa una semana. Este cáncer no tiene otro tipo de tratamiento que darle de manera brutal", expresó.

"Si esto no resulta siento que hay alguien con nombre y apellido que me puede estar echando de menos", declaró Urrutia.