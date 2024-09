Pedro Carcuro recuerda a su hijo fallecido: "No lo he dicho nunca públicamente"

El comentarista de TVN Pedro Carcuro recordó con emoción a su hijo Franco, fallecido ya hace 15 años.

La confesión a corazón abierto de Carcuro se dio en conversación con el goleador histórico de la Roja, Carlos Caszely, en su programa "Pedro Pé".

La confesión se dio mientras Caszely, por su parte, rememoraba la sensible pérdida de su esposa hace más de dos años.

"Estoy como los presos, todos los días hago una rayita. Ha sido muy difícil para mí salir", declaró el exdeportista.

A partir del relato de su contemporáneo, el conductor y relator entonces complementó: "Uno tiene que aprender a convivir con un dolor permanente que no se va".

Pedro Carcuro: "No lo he dicho nunca públicamente"

Posteriormente, Perdo Carcuro hizo una sensible confidencia, ya que junto el mismo día de la entrevista se marcaba un especial día. "Te voy a contar una intimidad Carlos. Esto no lo he dicho nunca públicamente, pero te lo voy a decir a ti por el afecto largo que hay", explicó de entrada.

"¿Tú sabes de dónde vengo yo hoy en la mañana? (...) Vengo del cerro San Cristóbal ¿a qué fui? Porque ahí, en un rincón del cerro San Cristóbal, por expreso pedido de él, tiramos las cenizas de mi hijo Franco y hoy es el aniversario de fallecimiento de mi hijo", reveló Carcuro.

"Fuerte, fuerte", comentó Caszely ante las declaraciones del comentarista.

En 2009, el hijo menor de Pedro Carcuro, Franco, se quitó la vida. Era abogado y sufría de depresión endógena.