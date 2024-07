Pedro Carcuro tras cirugía al corazón: "A la muerte la miro con respeto"

Hace unas semanas, Pedro Carcuro fue sometido a una cirugía al corazón para reemplazar la válvula aórtica, siendo dado de alta el pasado sábado.

En conversación con LUN, el periodista deportivo explicó los motivos detrás de la operación y cómo va su recuperación.

"Hubo un problema en la válvula aórtica, que es una entrada y salida de sangre. Me la habían reemplazado a corazón abierto hace once años. Normalmente, esta válvula dura entre diez a quince años en buenas condiciones", contó.

En este contexto, el comunicador señaló que sus piernas se hincharon y comenzó a acumular líquido en los pulmones, por lo que el 20 de junio, otra válvula fue sobrepuesta sobre la antigua.

"También tenía problemas de respiración. Me angustiaba y me faltaba aire. Me abrochaba los zapatos y me cansaba", comentó el rostro de TVN, agradeciendo el trabajo del personal médico de la Clínica de la Universidad de Los Andes.

Asimismo, Carcuro se sinceró sobre si sintió temor ante la operación, confesando tenerle respeto en lugar de miedo. "No soy un Superman que no le tiene miedo a nada. Le tengo miedo a muchas cosas, pero, en este caso, a la muerte la miro con respeto sabiendo que es algo ineludible y que algún día tiene que llegar. No hay otra opción".

Finalmente, sobre sus compromisos laborales, el comentarista deportivo expresó que descansará, pero no mucho, "porque tengo compromisos pendientes, pero me voy a reintegrar con la calma necesaria, sin apurar ningún proceso".