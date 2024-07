Por amor a la comedia: Steve-O asegura que se pondrá implantes de pechos

El actor y comediante Stephen Gilchrist Glover, reconocido como Steve-O en el mundo del espectáculo, reveló que tiene claridad sobre la próxima locura que será parte de su vida.

Recientemente, el exintegrante del programa Jackass fue tatuado con la imagen de un genital por parte del cantante Post Malone, y pretende no parar con las irreverentes intervenciones en su cuerpo.

Es más, recientemete en el podcast "Podcast X5", Steve-O aseguró que su siguiente disparate tendrá que ver con un ingreso en el quirófano para ponerse implantes de pechos, todo por amor a la comedia.

¿Qué dijo Steve-O sobre su próxima locura?

Durante la entrevista, el hombre de 50 años relató qué es lo que pretende hacer después del eventual procedimiento quirúrgico, y dio a conocer que ya tiene una cita programada con un médico.

"Hace unos años se me ocurrió la idea de operarme los pechos y simplemente filmar un montón de bromas legítimamente divertidas con la cámara oculta conmigo disfrazado, con varios disfraces, y luego revelando quién soy en realidad, con divertidas acrobacias de resistencia", relató.

En ese sentido, Steve-O comentó "he estado particularmente enamorado de esa idea porque creo que la comedia, la oportunidad para la comedia, está absolutamente ahí, y es como el Steve-O por excelencia: ese nivel de compromiso", comentó, al agregar que pretende tenerlos máximo por dos meses.

"Hablé con los médicos y les dije con franqueza: Lo único que realmente me asusta y me desanima y que me echaría atrás es si después seré un desastre'". Steve-O explicó. "Ya sabes, está pasando por debajo del músculo, y los médicos no se inmutan y dicen: 'A los dos meses sale, sin ningún problema'", declaró.

"Siempre he sido un tipo de modificación corporal, como con mi tatuaje en la espalda, con mi piercing en el trasero; la modificación corporal ha sido parte de mi maldito trato, ha sido una vía en mi arte desde el principio. Y este nivel de compromiso con esta parte, qué loco es, creo en ello", cerró Steve-O.