"Quedé en shock": Belén Mora relató incómodo momento con mujer que tocó su vientre

La comediante Belén Mora, que espera a su tercer hijo junto a Toto Acuña, relató un incómodo momento que vivió mientras se encontraba en un local de Providencia.

A través de sus redes sociales, la ex "Morandé con Compañía" se descargó sobre la situación, donde una persona vulneró su espacio personal.

"Me senté con un amigo en una cafetería a tomar algo. Estaba grabando un video para mandárselo a alguien y una señora se acercó, me dijo 'permiso' y me toqueteó la guata. Y siguió caminando", contó en sus historias de Instagram, afirmando haber quedado "en shock".

En este contexto, la actriz hizo una petición a sus seguidores: "No voy a hablar por todas las embarazadas, solo por mí: nunca hagan eso. Es tan fuerte como que te agarren una pechuga. No se toca la guata de una mujer embarazada, a no ser que te inviten a tocarla. No se hace", lanzó.

Asimismo, aclaró que decidió no enfrentar a la mujer "porque era una señora mayor, que andaba con un señor aún mayor que ella", comentó.

"Yo feliz me saco fotos, le grabo un saludo para la alianza, si es que me lo pide, le hago un videito, etc. Pero, por favor, no me toque la guata. Gracias", finalizó Mora.